Diego Ribas completa 40 anos nesta sexta; relembre a trajetória do meia pelo Flamengo

Diego Ribas, um dos grandes nomes da história do Flamengo, completa 40 anos nesta sexta-feira (28). No dia do aniversário do ex-jogador e capitão rubro-negro, o Lance! relembra como foi a trajetória do meio-campista, multicampeão pelo clube carioca, na equipe da Gávea.

O Flamengo anunciou a contratação de Diego no dia 19 de julho de 2016. A chegada do meia, após longo período de sucesso na Europa, fez com que o torcedor rubro-negro se animasse com um futuro próspero para o time.

Dessa forma, o jogador foi recebido por centenas de flamenguistas no aeroporto. Com Diego, eleito o melhor meia do Brasileirão daquele ano, o Flamengo terminou a competição na seguna posição. Isso já era um indício de uma melhora para os anos seguintes.

Diego sendo apresentado no Flamengo (Foto: Cleber Mendes)

Com boas atuações de Diego, o primeiro grande nome contratação para a geração dourada rubro-negra, o Flamengo esteve com frequência em decisões de competições, como na Copa do Brasil e Sul-Americana de 2017. Mas, em ambas ocasiões, o time bateu na trave e não conquistou o título. O ano seguinte também foi sem taças.

O primeiro ano vitorioso de Diego pelo Flamengo foi em 2019, começando pelo Campeonato Carioca (em cima do Vasco). A temporada, que também marcou as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, contou com um período difícil para o meia, que sofreu grave fratura no tornozelo esquerdo. O problema, aliás, o tirou dos jogos por três meses.

Na final da Libertadores daquele ano, Diego deu assistência para o segundo gol de Gabigol, o da virada contra o River Plate.

Diego Ribas com a taça da Libertadores do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Nos ano seguintes, Diego também teve participações nas conquistas do Brasileirão (2020), Copa do Brasil (2022) e Libertadores (2022)

No total, Diego disputou 289 jogos pelo Flamengo, com 44 gols e 12 títulos. Os títulos foram: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022) duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro estaduais (2017, 2019, 2020 e 2021).

