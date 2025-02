Ao Lance!, Arrascaeta revela desejo de jogar com Neymar no Flamengo

Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, revelou, em entrevista ao Lance! durante o SBC Summit Rio, no Riocentro, que tem o desejo de jogar ao lado de Neymar no clube carioca. Além disso, o uruguaio afirmou que gostaria de ter atuado ao lado de um velho conhecido do torcedor rubro-negro.

- Tem vários. Falando até de jogadores aposentados, tem o Ronaldinho, que para mim é um craque. Mas, hoje em dia seria o Neymar. Esperamos ele, mas não deu certo por agora. Esperamos mais para frente (risos) - disse Arrascaeta ao Lance!.

Arrascaeta, do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

Momento com a 10 do Flamengo

O maestro rubro-negro, ídolo dos flamenguistas, vive a sua primeira temporada vestindo a camisa 10 da Gávea. Arrascaeta enalteceu esse momento e, mais uma vez, externou a sua felicidade por estar usando este número.

- Tem um peso especial, né? Eu, particularmente, sempre vesti a camisa 10 onde passei, então, para mim, é um número muito especial. Aqui, ainda mais, por tudo que já vivenciei. Então, é um orgulho e uma gratidão poder usá-la hoje em campo - detalhou.

