O meia Nicolás De La Cruz elogiou a parceria com Giorgian De Arrascaeta, seu companheiro na seleção uruguaia, após disputar a sua primeira partida com a camisa do Flamengo. Os dois entraram no intervalo do duelo com o Philadelphia Union, em Tampa Bay (EUA), vencido pelo Rubro-Negro por 2 a 0 neste domingo (21). Assista à declaração do estreante acima.