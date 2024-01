Enquanto o elenco principal do Flamengo faz a pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe alternativa representa o Rubro-Negro no Campeonato Carioca. Logo mais, às 18h10, o "time B", formado em grande parte por jovens atletas, enfrenta o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.