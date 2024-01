COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O Flamengo teve uma boa chance com Thiaguinho logo nos primeiros instantes do jogo, mas não conseguiu criar depois disso. A partida ficou morna, com muitas perdas de posse nos setores de intermediária, até que Carlinhos aproveitou falha do zagueiro Gabriel Noga e abriu o placar para o Nova Iguaçu.