Ainda que não tenha sido em um jogo oficial, Nicolás De La Cruz fez a sua primeira partida com a camisa do Flamengo neste domingo (21). O uruguaio de 26 anos entrou no intervalo do duelo com o Philadelphia Union, quando o Rubro-Negro já vencia pelo placar final de 2 a 0, e deixou a torcida otimista. Já na estreia, o meio-campista mostrou as principais características e apresentou o seu futebol aos torcedores que ainda não o conheciam. O Lance! traz abaixo algumas das qualidades demonstradas por De La Cruz.