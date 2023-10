Everton chegou ao Flamengo sob grande expectativa da torcida por dois motivos. O jogador custou aos cofres do clube cerca de R$ 87 milhões e foi a terceira maior contratação da história. Além do montante, outro fator que justificava a esperança dos rubro-negros com o atacante giravam em torno da sua carreira, principalmente na época em que o atleta defendia o Grêmio. A passagem pelo Tricolor é considerada uma das melhores fases do camisa 11.