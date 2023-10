A lesão do David foi traumática, ele torceu. BH foi câimbra. O DM do Flamengo é de muito alto nível. Quando machuca lá dentro, e eu estou falando do lado formado em educação física, o problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para o atleta se empenhar em alto nível. Às vezes ele não se cuida, pode ter esse componente, mas é da comissão técnica estudar a dosagem e do preparador físico.