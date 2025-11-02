Filipe Luís dá detalhes sobre lesão de Jorginho e desfalques do Flamengo

A vitória tranquila do Flamengo sobre o Sport, por 3 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão, terminou com algumas dores de cabeça para o técnico Filipe Luís. Antes da partida, o clube informou sobre a lesão de Jorginho, que não foi relacionado. Durante o jogo, Bruno Henrique acumulou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

continua após a publicidade

➡️Arrascaeta se torna maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo

O treinador foi curto ao ser perguntado sobre a gravidade da lesão de Jorginho e analisou a briga pelo comando de ataque do Flamengo com as ausências de Pedro e Bruno Henrique.

— O Jorginho, não é nada muito grave, mas temos que ir com cautela — disse.

— O fator número 1 para o jogador se colocar no campo é a performance individual. O Pedro se colocou como titular, e todos os outros perderam esse espaço e essa confiança. Eu tento dar minutos. A semana sempre me dá informações para o jogo. Algumas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis para os torcedores, mas são feitas com base no que eu vejo durante a semana. Ele não teve a sequência necessária e a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de maneira unânime. Isso não aconteceu e só depende dele — completou Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jorginho antes de Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Jorginho fora e outras baixas do Flamengo

Antes da partida contra o Sport, o Flamengo informou que Jorginho sofreu lesão muscular na coxa direita. O jogador está sob cuidados do departamento médico do clube. A notícia acontece na reta final do Brasileirão e aa menos de um mês da final da Libertadores. Em ambas as frentes, o Palmeiras é o grande adversário na disputa dos títulos.

Além do volante, Everton e Pedro estão no departamento médico, e Léo Ortiz e Alex Sandro foram poupados. Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo estão fora do jogo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, também pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O Flamengo venceu o Sport com protagonismos de Bruno Henrique e Arrascaeta. O atacante marcou os dois primeiros gols da vitória rubro-negra no Maracanã, que garantiu a liderança momentânea da competição. Já o uruguaio, de falta, carimbou o triunfo contra o time pernambucano.

Com os três pontos, o Flamengo, agora com 64, ultrapassa o Palmeiras na classificação. O time paulista, que encara o Juventude neste domingo, tem 62.