Danilo celebra primeira partida como titular no Flamengo: ‘Orgulho enorme’

A vitória do Flamengo por 5 a 0 diante da Portuguesa-RJ na noite desta quarta-feira (5), em Uberlândia (MG), contou com a primeira atuação de Danilo como titular do Rubro-Negro. Após o confronto pelo Campeonato Carioca, o defensor enalteceu esse momento.

continua após a publicidade

➡️ Juninho marca primeiro gol pelo Flamengo e explica comemoração dupla

-É um orgulho enorme poder começar como titular. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com os meus companheiros, pra gente ir se conhecendo e fazer aquilo que a gente pede. A empolgação ajuda a compensar a condição física. A gente tem muito trabalho pela frente. Hoje foi o primeiro passo e espero evoluir e melhorar a cada dia. - disse Danilo.

Danilo após vitória do Flamengo (Foto: Reprodução/SporTV)

O jogador também aproveitou para relembrar uma marca especial. A partida marcou o seu retorno a Minas Gerais, o estado em que nasceu.

- Há 13 anos eu joguei aqui com o América-MG, ganhamos de 3 a 1 do Uberlândia. Dei uma assistência. Depois, com o Santos, contra o América-MG. É um orgulho enorme voltar aqui no meu estado, sentir o carinho da nação rubro-negra aqui em Minas Gerais. E, como falei, é daqui para melhor - afirmou.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com ações ofensivas de ambas as equipes. A primeira chegada de perigo do Flamengo foi aos 16 minutos com Juninho, que de cabeça quase estreou o marcador, mas o goleiro Douglas Borges não deixou. Mas, aos 36', após chute forte de Arrascaeta, o atacante aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo da rede. Na comemoração, os rubro-negros homenagearam Varela, que perdeu a mãe na terça-feira e foi liberado pelo clube carioca.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A Portuguesa-RJ teve a sua melhor oportunidade aos 31'. Em bobeada da zaga adversária, Romarinho ficou livre para chutar, mas parou em Matheus Cunha.

continua após a publicidade

O Flamengo voltou a todo vapor do intervalo. Aos 11 minutos Luiz Araújo aproveitou rebote do goleiro e estufou a rede. No lance seguinte, o árbitro marcou pênalti de Elicley em Daniel Sales. Com a camisa 10, Arrascaeta foi para a bola e, de cavadinha, ampliou. O uruguaio não parou o seu show por aí! Na jogada do quarto gol, ele enganou a defesa da Zebra e deu uma bela assistênncia para Matheus Gonçalves, que não desperdiçou. Wallace Yan marcou o quinto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real