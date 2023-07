O Flamengo, desta forma, acertou a venda de Matheus França por cerca de R$ 104 milhões, com cinco milhões de euros, aproximadamente R$ 26 milhões por bônus + cinco milhões de euros (R$ 26 milhões) por bola de ouro. Como de costume, o Rubro-Negro manteve o 'mais valia' e permaneceu com 20% de direitos econômicos por uma futura venda do jogador.