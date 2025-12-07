Copa Intercontinental: Flamengo inicia preparação no Catar com elenco incompleto

O Flamengo inicia neste domingo (7) a jornada em Doha, no Catar, na disputa da Copa Intercontinental. O desembarque da delegação rubro-negra na capital catari está previsto para as 15h no horário local (9h de Brasília), e o elenco faz o primeiro treino ainda nesta noite no CT Al Ersal.

A atividade estava inicialmente marcada para as 18h (hora local, 12h de Brasília), mas a tendência é que sofra um pequeno atraso por conta do horário de decolagem do voo no Rio de Janeiro — uma hora após o previsto.

Filipe Luís, no entanto, não contará com o grupo completo durante o primeiro treinamento no Catar. Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan, que participaram da partida final do Flamengo no Brasileirão no sábado (6), diante do Mirassol, viajam a Doha apenas neste domingo. Ademais, Pedro, inscrito na Copa Intercontinental, segue com o departamento médico por conta de lesão na coxa.

Além da atividade desta noite, o Flamengo terá outros dois treinos no CT Al Ersal: um na noite de domingo e dois nas tardes de segunda e terça-feira. O local, situado a cerca de 12 quilômetros do hotel do time, foi utilizado pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 e pela Seleção Brasileira sub-17 durante preparação para o Mundial da categoria neste ano.

A estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental acontece na próxima quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, do México. Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Filipe Luís durante último treino do Flamengo antes de viagem para o Catar, onde o time disputa a Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

