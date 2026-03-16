Flamengo x Remo: confira a parcial de ingressos vendidos para o jogo no Maracanã
Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira
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O Flamengo recebe o Remo na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo do Rubro-Negro no Maracanã, cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos. A expectatitva é de casa cheia para o confronto, em que o time carioca irá buscar a terceira vitória seguida.
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Os ingressos mais baratos para Flamengo x Remo são destinados aos setores Norte e Sul, ambos no valor de R$ 80,00 (meia-entrada de R$ 40,00). O bilhete mais caro é para o setor Maracanã Mais, comercializado por R$ 500,00 (meia-entrada de R$ 287,50). Neste momento, ainda há ingressos disponíveis para todos os setores.
A venda de ingressos acontece por meio do site ingressos.flamengo.com.br.
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Confira os preços dos ingressos para Flamengo x Remo
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 20,00
- Nação Maraca 2: R$ 28,00
- Nação Maraca 3: R$ 32,00
- Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 20,00
- Nação Maraca 2: R$ 28,00
- Nação Maraca 3: R$ 32,00
- Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 25,00
- Nação Maraca 2: R$ 35,00
- Nação Maraca 3: R$ 40,00
- Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 30,00
- Nação Maraca 2: R$ 42,00
- Nação Maraca 3: R$ 48,00
- Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)
Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00
Oeste inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 35,00
- Nação Maraca 2: R$ 49,00
- Nação Maraca 3: R$ 56,00
- Público Geral: R$ 140,00 (meia R$ 70,00)
Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00
Maracanã Mais (Flamengo)
Nação Maraca 1: R$ 181,25
Nação Maraca 2: R$ 223,75
Nação Maraca 3: R$ 245,00
Público Geral: R$ 500,00 (meia R$ 287,50)
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