Com show de Pedro, Flamengo vence o Nova Iguaçu e coloca uma mão na taça do Carioca

Pedro fez o Flamengo colocar uma mão na taça do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0, no início da noite deste sábado (30), em jogo válido pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. Pedro balançou a rede duas vezes, enquanto Ronald fez um gol contra no Maracanã.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Em ritmo de treino, o Flamengo venceu com tranquilidade o Nova Iguaçu. O Rubro-Negro não fez o menor esforço na partida e abriu o placar logo cedo no primeiro tempo de pênalti. Bola para um lado, goleiro para o outro e Pedro cravou.

As maiores emoções e a história ficaram para o segundo tempo. Pedro ampliou placar e fez o gol de número 13 mil do Flamengo. Ao final, Ronald ainda teve tempo de fazer um gol contra.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo volta a entrar em campo nesta terça-feira (2), quando vai enfrentar o Millonarios, da Colômbia, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19h, no Estádio El Campín.

Já o Nova Iguaçu terá uma semana inteira para trabalhar e tentar converter o resultado. A Laranja da Baixada só volta a entrar em campo para o segundo jogo da final do Carioca, no domingo (7), às 17h, no Maracanã.