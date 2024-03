Pedro marca, e Flamengo alcança a marca de 13 mil gols

Pedro marcou o gol 13 mil do Flamengo (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Histórico. Ao balançar a rede pela segunda vez contra o Nova Iguaçu, Pedro marcou o gol de número 13 mil do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O gol 13 mil do Flamengo foi anulado e, posteriormente, marcado por Pedro. No primeiro tempo, o atacante ampliou o placar, mas o lance foi invalidado.

Coincidentemente, o gol 12 mil também aconteceu de forma peculiar. Leandro Damião acertou uma bicicleta em grande estilo. No entanto, a arbitragem marcou uma penalidade para o Flamengo antes do atacante balançar a rede.

Na cobrança, Leandro Damião converteu e fez o gol 12 mil do Flamengo.

Leandro Damião fez o gol 12 mil do Flamengo (Foto: Acervo/Lance!)

Com o segundo gol na partida contra o Nova Iguaçu, Pedro também se isola na artilharia do Campeonato Carioca com 11 gols. Atrás do camisa 9 do Flamengo está apenas Carlinhos, futuro companheiro de clube.