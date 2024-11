O Flamengo já está definido para enfrentar o Fortaleza na noite desta terça-feira (26), na Arena Castelão. Com reforços, o técnico Filipe Luís definiu o Rubro-Negro com Ortiz, Gerson e Gabigol entre os titulares. De La Cruz começa entre os reservas.

O Rubro-Negro encara o Leão do Pici com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson, Michael e Plata; Bruno Henrique e Gabigol.

Como chega o Flamengo e o Fortaleza

O Flamengo chega para o jogo de hoje depois de ter vencido seu jogo contra o Cuiabá, por 2 a 1, jogando fora de sus domínios. A equipe carioca é a atual quinta colocada no Brasileirão, com 62 pontos somados, fazendo confronto direto pelo G4 contra seu rival desta terça. Nas últimas cinco rodadas, o time tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Fortaleza vem para esta partida após empatar com o Fluminense pelo placar de 2 a 2, jogando no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos pela competição, a equipe cearense possui duas vitórias e três empates. Com os resultados, o Fortaleza atingiu a quarta colocação no Brasileirão, com 64 pontos somados.