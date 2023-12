Nas últimas semanas, Gabigol, do "Podpah", e Filipe Luis, no "Charla Podcast", concederam entrevistas. A frase citada por Mauro Cezar se assemelha a declaração dada pelo ex-lateral na última semana. O agora ex-jogador afirmou que um outro ex-atleta do Flamengo usou a frase para se referir ao técnico Paulo Sousa.