Flamengo 130 anos: Sávio relembra passagem pelo clube e expressa gratidão

O Flamengo completa 130 anos no dia 15 de novembro, no próximo sábado. Para entrar no clima da comemoração rubro-negra, o Lance! está preparando um documentário com pessoas ligadas ao clube, e soltará no decorrer desta semana trechos de entrevistas que estarão na obra. Um dos flamenguistas presentes nessa produção é o ex-jogador Sávio, o "Anjo Loiro da Gávea", que encantou a Nação com sua habilidade e velocidade em campo.

Sávio iniciou sua carreira no Flamengo em 1992 e, em pouco tempo, chamou atenção pelo seu talento e agilidade, sendo chamado até de "o novo Zico". Rapidamente se tornou um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro na época. Sua habilidade em campo rendeu ao time carioca títulos importantes, como o Campeonato Carioca de 1996 (invicto). Com oferta do Real Madrid, o atacante deixou o Rubro-Negro com um sentimento de gratidão. Ele relembrou, ao Lance!, esse momento.

— Quando falo de Flamengo é sempre muito especial. Estou aqui (Gávea) vivendo isso, parece que foi ontem. É muito especial, principalmente, essa ligação com o torcedor. Para mim é sempre muito especial porque tive esse processo de carinho, essa força da torcida do Flamengo, principalmente naquela época que tinha geral no Maracanã, então me sentia abraçado. Essa conexão do clube com o time, com o torcedor, ela é muito importante. Sempre foi. Vejo que essa conexão está cada vez mais forte, então para mim é sempre muito especial — disse Sávio ao Lance!.

Sávio, ex-jogador do Flamengo, no museu da Gávea (Foto: Lance!)

Qual palavra você escolhe para definir a sua relação com o Flamengo?

Durante a produção do documentário, o Lance! fez uma pergunta para os entrevistados: qual palavra você escolhe para definir o Flamengo? Sem pestanejar, Sávio foi direto: gratidão.

— Tenho uma palavra que gosto de usar sempre quando falo de Flamengo, que é gratidão. Sou muito grato ao clube por tudo que fez por mim. Cheguei aqui, na Gávea, com 14 anos. Fui formado não só como atleta, mas como homem. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas ao meu lado para fazer com que eu crescesse, não só jogando bola, mas também pelo lado de ser humano. Os momentos mais difíceis eu me senti muito abraçado pela Nação, então tenho um carinho muito especial. Flamengo para mim representa uma parte muito importante da minha vida. Se tenho que definir de alguma forma essa relação, é com gratidão — afirmou.

Números de Sávio pelo Flamengo

Jogos - 261; Gols - 95; Títulos - Campeonato Carioca (1996), Copa Ouro (1996), Taça Guanabara (1995 e 1996), Taça Rio (1996), Taça Cidade do Rio de Janeiro (1993) e Torneio Internacional da Malásia (1994).

Sávio comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Documentário Lance!: 130 anos do Flamengo

O documentário que o Lance! está preparando sobre os 130 anos do Flamengo será lançado no próximo sábado, dia do aniversário do clube carioca.

