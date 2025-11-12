Vídeo de Carrascal em treino do Flamengo viraliza

O meia Jorge Carrascal surpreendeu seus companheiros de equipe ao esconder o colete durante uma atividade recreativa no treino do Flamengo. O episódio ocorreu nesta terça-feira (11) no centro de treinamento do clube carioca, durante a pausa para a Data FIFA.

Durante o exercício, o colombiano utilizou um artifício inesperado ao ocultar seu colete, confundindo os adversários. Carrascal ainda apontou para a própria cabeça, como se indicasse aos colegas do Flamengo que deveriam estar mais atentos à sua movimentação.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, gerando repercussão entre os torcedores.

O lateral do Flamengo, Emerson Royal, ficou surpreso com a atitude de Carrascal. "Ele tirou o colete, pô!", exclamou o jogador ao perceber a estratégia utilizada pelo colombiano.

A gravação da "pegadinha" de Carrascal no treino do Flamengo rapidamente ganhou popularidade nas plataformas digitais, acumulando visualizações e comentários dos torcedores. Entre as reações do público nas redes sociais, destacaram-se mensagens como "Mal chegou e já aprendeu as malandragens do Rio" e "Emerson Royal está precisando de aulas de malandragem".

Flamengo se prepara para duelo contra Sport

A atividade faz parte da programação do clube durante o período de paralisação do campeonato para os jogos das seleções nacionais. O Flamengo retorna aos gramados no próximo sábado (15), quando enfrenta o Sport na Arena de Pernambuco, às 18h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão pelo sistema pay-per-view do Premiere.

Carrascal não estará disponível para Flamengo no confronto contra o time pernambucano, pois foi convocado para defender a seleção colombiana nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo.