Com mudanças, Filipe Luís define Flamengo para enfrentar o Sport pelo Brasileirão

O técnico Filipe Luís definiu o Flamengo para a partida contra o Sport. As equipes se enfrentam na noite deste sábado (1), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. Após a classificação para a final da Libertadores, o time carioca conta com agumas mudanças, como o retorno de De la Cruz ao time titular e a presença de Danilo diante da ausência de Léo Ortiz.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.

Problemas no departamento médico

Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.

Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.

Como chega o Flamengo

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Flamengo chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.

Ficha Técnica

FLAMENGO X SPORT

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir Flamengo x Sport: Sportv e Premiere;

🗣️ Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Filipe Luís define escalação do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

