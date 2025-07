Santos prepara ativações para o duelo diante do Flamengo na Vila Belmiro

Em parceria com a patrocinadora máster, a 7K, o Santos vai promover algumas ações para animar a torcida antes do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal ativação será a distribuição de 13 mil bandeirinhas, que serão entregues nos arredores do Alçapão.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, celebrou a parceria com a empresa de bet.

— Essas ativações do clube, em parceria com a patrocinadora máster, são peças fundamentais para o engajamento junto ao público, tanto no estádio quanto em redes sociais — disse Teixeira.

Nos últimos meses, a 7K também promoveu uma série de ações voltadas para os torcedores do Peixe, entre elas uma ação que surpreendeu 23 sócios-torcedores, que tiveram acesso à concentração do clube e se encontraram com os jogadores Gabriel Brazão, Zé Rafael, Vinícius Lira e Padula, no hotel em que a equipe estava hospedada no Espírito Santo, palco do amistoso da semana passada contra a Desportiva Ferroviária.

Wellingthon Vieira, diretor de Marketing do Grupo Ana Gaming, proprietário das marcas 7K, Cassino e Vera, destacou que esse tipo de ação aproxima o clube dos associados.

— Somos, acima de tudo, uma companhia de entretenimento. As ações celebram a lealdade e o engajamento de uma torcida apaixonada e presente em todo o mundo — completou.

A festa santista também prevê a distribuição de camisas com as 'bazucas' acionadas dentro do gramado, efeitos pirotécnicos na entrada do elenco para o jogo, show de luzes e escalação iluminada, além das 13 mil bandeirinhas do Peixe.

Loja do Santos:

A loja física da Santos Store estará presente pela primeira vez na temporada dentro da Vila Belmiro em duas unidades, sendo uma próxima das cadeiras cativas e outra dentro do camarote da NSports, empresa da família de Neymar. No próximo jogo, a ideia é expandir com mais duas lojas.

A loja física fica próxima ao portão 17 da Vila Belmiro e, em frente ao portão 16, próximo da entrada do 'Boteco Santista', tem uma unidade da loja em um caminhão para reforçar as vendas, que estão sendo impulsionadas pela reedição do modelo da camisa azul turquesa.