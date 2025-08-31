menu hamburguer
Com mudanças, Filipe Luís define a escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio

Equipes se enfrentam às 16h deste domingo

Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
15:02
O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o técnico Filipe Luís não contará com Jorginho, que sentiu desconforto na coxa esquerda. De La Cruz entra no seu lugar.

O Flamengo entra em campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Além de Jorginho, Alex Sandro, também por questão física, segue fora da lista de relacionados do Flamengo. O mesmo vale para Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito. Por outro lado, Michael, que ficou fora dos últimos jogos por escolha técnica, está de volta.

Assim como no primeiro turno, quando venceu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre, com dois gols de Arrascaeta, o Flamengo entra em campo em busca dos três pontos para seguir em alta no Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder isolado com 46 pontos.

Treino do Falmengo no Ninho de Urubuo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Treino do Falmengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação do Grêmio

O Grêmio, do técnico Mano Menezes, está escalado com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Carlos Vinícius.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

