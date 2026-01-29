Com motivo curioso, Flamengo divulga número que Paquetá usará na camisa

Lucas Paquetá já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. O meio-campista chegou na cidade carioca na manhã desta quinta-feira (29) e foi recepcionado por centenas de torcedores. O Garoto do Ninho, que retorna ao futebol brasileiro após passagem pela Europa, vestirá a camisa 20.

O motivo pela escolha do número 20 passa por uma homenagem a um velho conhecido do jogador e dos torcedores rubro-negros. Essa foi a numeração que Vini Jr vestiu nos anos em que esteve no Flamengo. Assim, em seu retorno, Paquetá optou por homenagear o grande amigo.

Em sua primeira passagem pelo Rubro-Negro, Paquetá usou os números 39, a 29 e a 11.

Vini Jr celebrou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo

Em meio às negociações entre Flamengo e West Ham, da Inglaterra, Vini Jr fez comentários celebrando o retorno de Paquetá. Em entrevista, o craque do Real Madrid também abordou o tema.

— Todos os dias (risos)… Todos os dias eu pergunto para os meus empresários, que são os mesmos empresários dele, sempre mando mensagem para ele também. Eu torço pela felicidade dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa — completou Vini.

Paquetá no meio da torcida do Flamengo no aeroporto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

