Especialista de arbitragem analisa polêmica em Flamengo x Estudiantes: ‘Sutil’

O Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, desta quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Além dos gols do Rubro-Negro, os 45 minutos iniciais também foram marcados por uma polêmica de arbitragem. A especialista Renata Ruel, da ESPN, deu um veredito sobre o lance.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 45 minutos, quando Samuel Lino caiu dentro da área do Estudiantes e pediu pênalti. Ao analisar a jogada, durante a transmissõa da ESPN, Renata Ruel identificou um toque do zagueiro Pivoni.

Apesar disso, ela afirmou que o lance era pra ser marcado pelo árbitro Andrés Rojas, de dentro do campo. De acordo com a ex-árbitra não caberia ao VAR indicar uma revisão da jogada.

continua após a publicidade

- O jogador do Estudiantes veio por trás, e realmente, teve um toque. Sutil, mas foi ele que gerou o tombo. A questão é, esse tipo de lance tem que ser o árbitro de campo. Ele estava na frente da jogada. Não cabe ao VAR chamar para uma revisão. Mas já vi muito árbitro marcando pênalti assim - analisou.