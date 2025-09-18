menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Pedro chega a 150 gols pelo Flamengo ao marcar contra Estudiantes

Atacante abre o placar em 15 segundos diante da equipe argentina no Maracanã

Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores
imagem cameraPedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
22:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pedro abriu o placar para o Flamengo diante do Estudiantes nesta quinta-feira (18), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com o feito, o atacante chegou à marca de 150 gols com o Manto Sagrado.

continua após a publicidade

➡️ Pedro no ranking? Veja qual o gol mais rápido da história da Libertadores

O tento também faz o camisa 9 igualar Bebeto como oitavo maior artilheiro da história do clube. Contudo, enquanto tetracampeão mundial disputou 307 partidas pelo Fla, Pedro precisou de apenas 295 para atingir o feito. Além disso, o centroavante está a duas bola na rede para alcançar Jarbas, na sétima colocação.

Maiores artilheiros da história do Flamengo

  1. Zico (1971-1990) - 508 gols
  2. Dida (1954-1963) - 253 gols
  3. Henrique Frade (1954-1963) - 214 gols
  4. Pirillo (1941-1947) - 209 gols
  5. Romário (1995-1999) - 204 gols
  6. Gabigol (2019-2024) - 157 gols
  7. Jarbas (1933-1946) - 152 gols
  8. Pedro (2020-) - 150 gols
  9. Bebeto (1983-1996) - 150 gols
  10. Leônidas da Silva (1936-1941) - 148 gols

No século XXI, Pedro está atrás apenas do ex-companheiro Gabigol na lista de maiores goleadores do Flamengo. O "Predestinado" fez 161 gols em 308 partidas pelo Rubro-Negro. Neste ano, o camisa 9 marcou 13 vezes em 30 jogos, após retornar de grave lesão no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro comemoragol contra o Estudiantes na Libertadores
Pedro, do Flamengo, comemora gol contra o Estudiantes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias