Pedro abriu o placar para o Flamengo diante do Estudiantes nesta quinta-feira (18), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com o feito, o atacante chegou à marca de 150 gols com o Manto Sagrado.
O tento também faz o camisa 9 igualar Bebeto como oitavo maior artilheiro da história do clube. Contudo, enquanto tetracampeão mundial disputou 307 partidas pelo Fla, Pedro precisou de apenas 295 para atingir o feito. Além disso, o centroavante está a duas bola na rede para alcançar Jarbas, na sétima colocação.
Maiores artilheiros da história do Flamengo
- Zico (1971-1990) - 508 gols
- Dida (1954-1963) - 253 gols
- Henrique Frade (1954-1963) - 214 gols
- Pirillo (1941-1947) - 209 gols
- Romário (1995-1999) - 204 gols
- Gabigol (2019-2024) - 157 gols
- Jarbas (1933-1946) - 152 gols
- Pedro (2020-) - 150 gols
- Bebeto (1983-1996) - 150 gols
- Leônidas da Silva (1936-1941) - 148 gols
No século XXI, Pedro está atrás apenas do ex-companheiro Gabigol na lista de maiores goleadores do Flamengo. O "Predestinado" fez 161 gols em 308 partidas pelo Rubro-Negro. Neste ano, o camisa 9 marcou 13 vezes em 30 jogos, após retornar de grave lesão no joelho.
