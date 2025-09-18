menu hamburguer
Campeão mundial exalta titular do Flamengo: ‘Não aparece tanto para a torcida’

Rubro-negro vai construindo boa vantagem pelas quartas da Libertadores

Varela, De La Cruz e Plata comemoram gol do Flamengo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
22:27
  • Mais Notícias

Jogando diante da sua torcida, o Flamengo não tomou conhecimento do Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Com gols de Pedro e Varela, a equipe abriu 2 a 0 em menos de 10 minutos. Durante a transmissão da partida na ESPN, o comentarista Zinho enalteceu a atuação de Gonzalo Plata. 

Segundo o ex-jogador, campeão mundial, o atacante é fundamental no sistema de jogo do técnico Filipe Luís. Zinho completou destacando o empenho do equatoriano nas partidas, para ele o jogador contribui tanto no ataque, como na defesa. 

- Faz justiça a um jogador que não aparece tanto para a torcida ou para a imprensa, mas que é fundamental para o sistema de jogo do Filipe Luís, tanto é que ele é um jogador de muita confiança para o técnico. Na maioria dos jogos ele é a opção pelo lado direito. O Plata, tanto defensivamente, quanto para chegar na frente, contribui muito - disse Zinho.

Com uma assistência para o gol de Pedro, Plata vem se destacando sob o comando de Filipe Luís. Com o resultado parcial, o Flamengo vai construindo uma grande vantagem para o jogo de volta das quartas de final, que acontece na próxima quinta-feira (25), também às 21h30 (de Brasília). 

Varela, De La Cruz e Plata comemoram gol do Flamengo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

