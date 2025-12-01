Após conquista da Libertadores, Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma decisão muito importante pelo Brasileirão nesta semana. Na quarta-feira (3), no Maracanã, o time de Filipe Luís pode erguer mais uma taça na temporada. Afinal, na partida contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), uma vitória garante à equipe carioca a conquista do eneacampeonato brasileiro.

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si mesmo para conquistar mais um título. Atualmente, a equipe rubro-negra conta com 75 pontos. Na sua cola, o Palmeiras, segundo colocado, tem 70, enquanto o Cruzeiro, na terceira posição, soma 69.

Ou seja, restando apenas duas rodadas para o término da competição, o Flamengo conquista o troféu com uma vitória diante do Ceará. Caso ela não venha na próxima rodada, o Rubro-Negro precisará vencer o Mirassol, fora de casa, no último jogo da competição para não depender de outros resultados.

A partida contra o Ceará, no Maracanã, nesta quarta-feira, contará com um grande público e promessa de muita festa. Esse será o primeiro jogo do Flamengo no estádio carioca após a conquista da Libertadores. Segundo apuração do Lance!, a CBF levará para a partida a taça do Brasileirão. Assim, caso o Rubro-Negro confirme a conquista da competição, os jogadores erguerão o troféu — o segundo em menos de uma semana.

Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis Acosta/AFP)

De olho nos rivais do Flamengo: próximos jogos de Palmeiras e Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro, que ainda podem alcançar o Flamengo, também entram em campo nesta semana. O time palmeirense encara o Atlético-MG. Já o Cruzeiro recebe o Botafogo em casa, na quinta-feira. Na última rodada, a equipe paulista visita o Ceará, enquanto a Raposa vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.