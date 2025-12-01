Declaração de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Ídolo sagrado'

Um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, o meia Arrascaeta voltou a comentar sobre o desejo de se aposentar no clube, daqui algumas temporadas. A atitude repercutiu entre os torcedores que se declararam para o camisa 10 da Gávea, nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Zico abre coração sobre tetra do Flamengo

Com o tetracampeonato inédito da Libertadores para clubes brasileiros, Arrascaeta chegou a marca de 16 títulos conquistados pelo Flamengo, desde 2019. No entanto, esses números podem se tornar ainda maiores, com a provável conquista do Campeonato Brasileiro, nas duas últimas rodadas, e a disputa do Mundial de Clubes, no final de dezembro.

Ídolo da Nação, Arrascaeta sempre manifestou o interesse em se aposentar no Mengão. Após a conquista de sua terceira Libertadores pelo clube, o meia voltou a declarar sobre a gratidão que sente por representar o Flamengo e agitou os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Cada vez mais próximo de reeditar as conquistas de 2019 (Libertadores e Campeonato Brasileiro), o Flamengo terá outro compromisso importante, desta vez pelo Brasileirão, contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). Em caso de vitória, a equipe de Filipe Luís garante o eneacampeonato brasileiro.

➡️Algoz da Seleção Brasileira comemora título do Flamengo na Libertadores; veja

Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma decisão muito importante pelo Brasileirão nesta semana. Na quarta-feira (3), no Maracanã, o time de Filipe Luís pode erguer mais uma taça na temporada. Afinal, na partida contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), uma vitória garante à equipe carioca a conquista do eneacampeonato brasileiro.

continua após a publicidade

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si mesmo para conquistar mais um título. Atualmente, a equipe rubro-negra conta com 75 pontos. Na sua cola, o Palmeiras, segundo colocado, tem 70, enquanto o Cruzeiro, na terceira posição, soma 69.

Ou seja, restando apenas duas rodadas para o término da competição, o Flamengo conquista o troféu com uma vitória diante do Ceará. Caso ela não venha na próxima rodada, o Rubro-Negro precisará vencer o Mirassol, fora de casa, no último jogo da competição para não depender de outros resultados.

Segundo apuração do Lance!, a CBF levará para a partida a taça do Brasileirão. Assim, caso o Rubro-Negro confirme a conquista da competição, os jogadores erguerão o troféu — o segundo em menos de uma semana.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas