menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Léo Pereira deixa festa de Carrascal após título do Flamengo com Flávia Saraiva, diz perfil

Atletas teriam se aproximado na comemoração do título do Flamengo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
09:55
Flávia Saraiva e Léo Pereira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo / Reprodução/Instagram)
imagem cameraFlávia Saraiva e Léo Pereira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo / Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da promessa de Léo Dias, as notícias sobre a festa do título do Clube de Regatas do Flamengo ainda surgiram nas redes sociais. De acordo com a página "Daily do Garotinho", Léo Pereira teria deixado a comemoração organizada por Jorge Carrascal, na madrugada desta segunda-feira (1º), acompanhado de Flávia Saraiva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Recém solteiro, Léo Pereira manteve a vida pessoal fora dos holofotes desde o término com Karoline Lima após cerca de um ano e meio. A separação foi confirmada pela influenciadora através das redes sociais no dia 26 de setembro.

Azar no amor, sorte no jogo? Às vezes, a famosa frase é verdadeira. Desde então, o zagueiro passou por momentos decisivos e vitoriosos com o Flamengo na reta final do Brasileirão, além da semifinal e final da Libertadores. O sucesso da equipe nos gramados, com Léo de titular incontestável, foi confirmado neste sábado (29) contra o Palmeiras pela Glória Eterna.

continua após a publicidade

Em comemoração a recente vitória, a festa rendeu encontros entre estrelas do clube, como a ginasta Flavinha e o zagueiro rubro-negro. Os atletas teriam ido embora do evento juntos.

➡️ Após conquista da Libertadores, Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Outro casal que parece ter surgido na festa de Carrascal foi entre Samuel Limo e a apresentadora Nicole Bahls. Segundo o perfil do Instagram, eles passearam no evento de "mãos dadas" com um clima de romance.

continua após a publicidade

Últimos relacionamentos de Léo Pereira e Flávia Saraiva

Léo Pereira começou a se relacionar com Karoline Lima em setembro de 2023. Na época, o zagueiro do Flamengo havia se separado recentemente da antiga companheira Tainá Castro. Já a influenciadora também se encontrava solteira após período de relacionamento com o também jogador Éder Militão.

Karoline Lima e Léo Pereira
Karoline Lima anuncia separação de Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Divulgação)

O motivo do recente término entre Léo Pereira e Karoline Lima segue sem ser revelado. Ambos optaram pela discrição para tratar do assunto e finalizar o relacionamento sem grande envolvimento midiático.

Do outro lado, poucas semanas antes do anúncio do fim do relacionamento de Léo Pereira, Flávia Saraiva assumiu o namoro com Tulinho, influenciador digital e filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Os dois foram vistos juntos no festival "The Town", no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora sem anúncio oficial, o término da ginasta rubro-negra parece se confirmar com a notícia do encontro de Flavinha com Léo Pereira.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias