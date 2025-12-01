Apesar da promessa de Léo Dias, as notícias sobre a festa do título do Clube de Regatas do Flamengo ainda surgiram nas redes sociais. De acordo com a página "Daily do Garotinho", Léo Pereira teria deixado a comemoração organizada por Jorge Carrascal, na madrugada desta segunda-feira (1º), acompanhado de Flávia Saraiva.

Recém solteiro, Léo Pereira manteve a vida pessoal fora dos holofotes desde o término com Karoline Lima após cerca de um ano e meio. A separação foi confirmada pela influenciadora através das redes sociais no dia 26 de setembro.

Azar no amor, sorte no jogo? Às vezes, a famosa frase é verdadeira. Desde então, o zagueiro passou por momentos decisivos e vitoriosos com o Flamengo na reta final do Brasileirão, além da semifinal e final da Libertadores. O sucesso da equipe nos gramados, com Léo de titular incontestável, foi confirmado neste sábado (29) contra o Palmeiras pela Glória Eterna.

Em comemoração a recente vitória, a festa rendeu encontros entre estrelas do clube, como a ginasta Flavinha e o zagueiro rubro-negro. Os atletas teriam ido embora do evento juntos.

Outro casal que parece ter surgido na festa de Carrascal foi entre Samuel Limo e a apresentadora Nicole Bahls. Segundo o perfil do Instagram, eles passearam no evento de "mãos dadas" com um clima de romance.

Últimos relacionamentos de Léo Pereira e Flávia Saraiva

Léo Pereira começou a se relacionar com Karoline Lima em setembro de 2023. Na época, o zagueiro do Flamengo havia se separado recentemente da antiga companheira Tainá Castro. Já a influenciadora também se encontrava solteira após período de relacionamento com o também jogador Éder Militão.

Karoline Lima anuncia separação de Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Divulgação)

O motivo do recente término entre Léo Pereira e Karoline Lima segue sem ser revelado. Ambos optaram pela discrição para tratar do assunto e finalizar o relacionamento sem grande envolvimento midiático.

Do outro lado, poucas semanas antes do anúncio do fim do relacionamento de Léo Pereira, Flávia Saraiva assumiu o namoro com Tulinho, influenciador digital e filho de Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Os dois foram vistos juntos no festival "The Town", no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora sem anúncio oficial, o término da ginasta rubro-negra parece se confirmar com a notícia do encontro de Flavinha com Léo Pereira.