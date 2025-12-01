Brasileirão: Flamengo x Ceará promete grande festa no Maracanã

O Flamengo encara o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã marcará o reencontro com a torcida rubro-negra após a conquista do tetracampeonato da Libertadores. Além disso, o confronto poderá contar com a conquista do eneacampeonato da competição. Diante deste cenário, os ingressos já estão esgotados.

continua após a publicidade

O Maracanã receberá cerca de 70 mil torcedores para a partida desta quarta. O ingresso mais barato, para o setor Sul, custou R$ 80,00 (inteira). Já o mais caro, para o Maracanã mais, foi vendido por R$ 600,00.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A expectativa é que a torcida rubro-negra faça uma grande festa para essa partida. Afinal, além de exaltar os heróis pelo título importante na Libertadores, conquistado contra o Palmeiras, os flamenguistas precisam empurrar a equipe em busca dos três pontos para buscar uma nova taça.

continua após a publicidade

Para ficar com o título do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si. Nas últimas duas rodadas, a equipe de Filipe Luis precisa de uma vitória para ficar com o caneco. A CBF, aliás, levará a taça da competição para o Maracanã. Após o jogo contra o Ceará, o Rubro-Negro visita o Mirassol

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.