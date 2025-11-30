menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-técnico de Palmeiras e Flamengo comemora título do Rubro-Negro na Libertadores

Vanderlei Luxemburgo publicou "Obrigado, Mengão" nas redes

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
17:00
Atualizado há 2 minutos
Taça Libertadores final
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vanderlei Luxemburgo manifestou apoio ao Flamengo após a conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores, neste sábado (29), quando o time carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

📰 Lance! volta às bancas em edição histórica do tetra do Flamengo na Libertadores

Luxemburgo compartilhou em seu story a mensagem "Obrigado, Mengão", enquanto acompanhava a decisão continental junto a torcedores do Flamengo em Palmas, Tocantins. A comemoração do treinador ganhou destaque por sua forte ligação histórica com o Palmeiras, clube derrotado na final.

Luxemburgo e suas passagens por Flamengo e Palmeiras

Luxa atuou como lateral-esquerdo pelo Flamengo antes de iniciar sua carreira como treinador. No clube carioca, trabalhou em quatro períodos diferentes entre 1991 e 2015, conquistando a Copa Rio em 1991 e o Campeonato Carioca em 2001.

continua após a publicidade

Com o Palmeiras, Vanderlei construiu uma relação ainda mais extensa. Entre 1993 e 2020, comandou o clube paulista em cinco oportunidades, acumulando oito títulos: Campeonatos Brasileiros de 1993 e 1994, Torneio Rio-São Paulo de 1993 e Campeonatos Paulistas de 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020.

➡️ Flamengo bate Palmeiras e leva taça para o RJ! veja fotos e vídeos da festa do tetra

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pedro comanda trio elétrico em festa no Rio

Em uma tarde que parou o Centro do Rio de Janeiro, Pedro assumiu o comando do trio elétrico e arrastou uma verdadeira maré rubro-negra para celebrar o tão sonhado tetra da Libertadores, transformando a cidade em um grande palco da Nação e fazendo a festa ficar à altura da grandeza do Flamengo.

continua após a publicidade

Apesar de ter ficado fora da final contra o Palmeiras por motivos físicos, Pedro tomou o comando do microfone, puxou gritos, incendiou a torcida e liderou a celebração da torcida do Flamengo.

Flamengo vence Plmeiras por 1 x 0 e conquista tetra da Libertadores (Foto: Daniel RAMALHO/AFP)
Flamengo vence Plmeiras por 1 x 0 e conquista tetra da Libertadores (Foto: Daniel RAMALHO/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias