Mauro Cezar aponta problema no Flamengo de Filipe Luís: ‘Isso é grave’

Depois de uma grande sequência de jogos, o Flamengo de Filipe Luís terá uma semana para trabalhar por conta da Data Fifa. O jornalista Mauro Cezar apontou um problema do time comandado pelo jovem treinador e revelou um bastidor de seu trabalho.

Em live na Jovem Pan Esportes, o jornalista Mauro Cezar opinou que o Flamengo de Filipe Luís perde muitos gols, e deve se concentrar nisso durante o período sem jogos.

- São 10 dias que ele tem que treinar, descansar jogador, botar em forma quem não está bem. Correções em finalizações. Isso é urgente. O Flamengo cria e perde muito gol. Ser mais objetivo nos arremates. Ele precisa mudar o conceito dele. Uma pessoa me passou que o Filipe Luís só gosta que finalize em uma boa condição de chute - começou Mauro.

- Eu dou o seguinte exemplo: se o Flaco López jogasse no Flamengo, ele não chutaria aquela bola no gol de empate (Palmeiras x São Paulo). Contra o Cruzeiro, o Arrascaeta teve uma oportunidade parecida, com o pé bom, e não chutou. O time não chuta. Isso é grave e vem de muito tempo - completou o jornalista sobre o Flamengo de Filipe Luís.

Mauro Cezar apontou um problema no Flamengo de Filipe Luís (Foto: Reprodução)

Reapresentação do Flamengo de Filipe Luís terá grupos divididos e conversa com Wallace Yan

Parte do elenco do Flamengo de Filipe Luís se reapresenta nesta quarta-feira (8) no Ninho do Urubu. Após dois dias de folga, os jogadores irão ao centro de treinamento para fazer trabalhos regenerativos. A retomada aos treinos nesta Data Fifa, no entanto, será dividida em dois grupos.

Atletas do elenco com alto índice de desgastes em jogos se reapresentarão apenas na quinta-feira. A ideia da comissão técnica é dar um período de descanso ainda maior para esses nomes, que em sua maioria estão no time titular. A informção foi dada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande.

Expulso contra o Bahia com dois cartões amarelos, Wallace Yan deixou os torcedores na bronca. Afinal, o jogador esteve envolvido em mais um caso de indisciplina. As ações do jovem, entretanto, também deixaram os dirigentes do clube insatisfeitos. Assim, o atleta deve se reunir com membros da diretoria e da comissão técnica no Ninho do Urubu. A tendência é que seja punido com uma advertência.

Sem nenhum jogador convocado, o técnico Filipe Luís contará com o elenco completo do Flamengo para treinos no Ninho do Urubu. Após o fim da Data Fifa, o Rubro-Negro terá sequência delicada na temporada, com jogos decisivos pelo Brasileirão e Libertadores. Os próximos adversários são: Botafogo, Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing.