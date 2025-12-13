O Flamengo está a um passo de conquistar o mundo mais uma vez. Mas não é um passo simples. Depois de bater o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o Rubro-Negro conquistou a Copa Challenger e se classificou para enfrentar o PSG na final do Mundial. Uma das peças fundamentais durante esse mês vitorioso do time de Filipe Luís é o lateral-direito Varela, que se consolida cada vez mais no time titular.

Depois de mais uma atuação sólida com a camisa vermelha e preta, o uruguaio afirmou que o Pyramids surpreendeu o Flamengo e já projetou a grande final contra o PSG, jogo mais esperado desta Copa Intercontinental.

— Não acabou ainda. Seguimos na luta pelo jogo mais importante. Hoje foi um duelo duro, muito desgatante. No jogo passado já foi muito desgastante. O Pyramids até nos surpreendeu em alguns aspectos. A partir de agora precisamos nos recuperar já pensando na final. Antes era jogo a jogo. Cruz Azul é um grande time, muito duro. O Pyramids também já se provou antes da final. Agora sim é pensar no PSG. Sabemos da qualidade do PSG, é o melhor time do mundo. Mas acho que nosso time tem muita vontade de seguir fazendo história — destacou Varela em entrevista ao canal GE TV.

Varela em ação na partida entre Flamengo e Pyramids; final será disputada contra o PSG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Os gols da partida foram marcados pelos zagueiros Léo Pereira e Danilo, ambos com assistência do meia Arrascaeta. O conterrâneo de Varela, inclusive, marcou os dois gols da partida anterior contra o Cruz Azul, que garantiu ao Flamengo o troféu Dérbi das Américas. Agora, o Mengão se prepara para enfrentar o PSG, campeão da Champions League, às 14h desta quarta-feira (horário de Brasília).

A temporada de Varela no Flamengo

Titular absoluto do time do Flamengo desde a final da Libertadores, quando, diga-se de passagem, teve uma atuação impecável em Lima, Varela ganhou a confiança de Filipe Luís e atuou os 90 minutos nos últimos quatro jogos da equipe (Palmeiras, Ceará, Cruz Azul e Pyramids). Não à toa, essa é a temporada que o uruguaio mais entrou em campo na carreira, com 50 partidas, dois gols marcados e cinco assistências.

