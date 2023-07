Gols anulados

Os gols foram anulados pelo mesmo motivo: falta ignorada pelo árbitro de campo na construção do ataque que gerou os gols. No gol anulado do Fluminense, a falta marcada em Everton Cebolinha só se deu após intervenção do VAR. O mesmo aconteceu no empurrão de Pablo em Cano no gol anulado do Flamengo.