O Flamengo iniciou, na tarde desta segunda-feira (4), a preparação para a partida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na quarta (6), em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final e o time deve ter novidades.

No Ninho do Urubu, Jorge Carrascal treinou pela primeira vez no campo com os novos companheiros, logo após ser apresentado no centro de treinamento. O colombiano entrou no gramado ao lado dos uruguaios Viña e Varela, que assim como ele, também falam espanhol.

Por conta do fim do prazo de inscrição para as oitavas de final da Copa do Brasil (terminou na quarta-feira), Carrascal não fica à disposição para a partida na Arena MRV, em que o Flamengo precisará reverter o placar de 1 a 0 do primeiro jogo no Maracanã.

Treino do Flamengo nesta segunda-feira (4) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Boas notícias durante o treino do Flamengo

Michael, que ficou fora da partida contra o Ceará por contra de problema no tornozelo esquerdo, esteve no gramado nesta segunda e deve ficar à disposição de Filipe Luís, assim como Cebolinha. Arrascaeta, que sentiu um incômodo na coxa esquerda durante o jogo de domingo, não teve lesão constatada no local e também deve ser relacionado contra o Galo. O uruguaio e os demais jogadores que enfrentaram o Vozão ficaram na parte interna do CT realizando trabalho regenerativo.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo encara o Atlético-MG na quarta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para buscar a classificação , o time carioca precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Uma vitória por dois gols ou mais classifica o Rubro-Negro.

