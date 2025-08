O Flamengo apresentou, na tarde desta segunda-feira (4), o colombiano Jorge Carrascal. O meio-campista, que usará a camisa 15, foi adquirido pelo Rubro-Negro por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões).

Em sua primeira fala oficial como jogador rubro-negro, Carrascal afirmou que não chega para disputar com Arrascaeta. Ao contrário, o discurso do jogador foi para afastar essa competição e deixar claro que sua intenção é somar ao elenco.

— A ideia aqui não tem que ser de competição (com Arrascaeta), que vou ser substituto ou não. Eu vim para o Flamengo com um propósito de trabalhar, competir, de buscar o melhor para o clube. A ideia é somar o meu graozinho de areia, independente de quem jogar. A ideia é que eu venha somar, que o clube tenha o melhor no campo, que ganhe muitos títulos — disse Carrascal, que assinou com o Flamengo contrato de quatro anos.

As negociações do Rubro-Negro com o Dínamo de Moscou, da Rússia, pelo jogador começaram ainda em junho, quando o time brasileiro participou do Mundial de Clubes. O negócio, no entanto, se arrastou por semanas. Afinal, o clube russo, ao mesmo tempo que tratava da saída do colombiano, negociava com o Atlético-MG a chegada de Rubens. Grande parte do valor que o Rubro-Negro pagará por Carrascal, aliás, irá para os cofres atleticanos.

— Foi o momento de emoção, de um tempo de muito stresse pela dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção, me deram a notícia e sem pensar eu disse que sim, que estava disponível para vir ao Flamengo. Se fez um pouco longo, muito tempo, mas esse tempo eu sempre fui positivo

Jorge Carrascal é apresentado pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Adaptação no Flamengo

— Estou quase há uma semana aqui no Rio, sinto uma vibração diferente com os companheiros, com o clube, o estafe. Sinto uma vibração diferente, estou muito feliz e entusiasmado para estrear e demonstrar que vim apoiar o time. A ideia é somar.

Primeira conversa de Carrascal com Filipe Luís

— Desde que cheguei eu falei com o treinador, com Filipe, mais ou menos me está orientando o que ele quer, como estava me apresentando o projeto de como jogam, como atacam, como tem que pressionar. Ele me orientou o que queria praticamente de mim em certas posições".

Quando Carrascal irá estrear pelo Flamengo?

O Flamengo recebeu as últimas documentações de Carrascal na noite de sexta-feira. Assim, não conseguiu regularizar o atleta na CBF, deixando-o fora da lista de relacionados para a partida contra o Ceará (no último domingo).

Além disso, Carrascal também não ficará à disposição para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O prazo limite para inscrição de jogadores para essa fase do torneio terminou na última quarta-feira.