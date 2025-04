Veja a primeira publicação de Bruno Henrique, do Flamengo, após indiciamento

Indiciado pela Polícia Federal por suspeita de fraude em apostas, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, atuou contra o Juventude. A primeira publicação do jogador após a repercussão do caso foi uma arte de pré-jogo da partida pelo Brasileirão, em que o atleta citou um versículo da Bíblia.

A publicação foi feita através dos stories, em que o atacante citou o versículo "Isaías 41:10", que diz: "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus". Desde então, o jogador não realizou mais nenhuma postagem e ainda não se pronunciou sobre o indiciamento.

Bruno Henrique começou o jogo no banco de reservas, entrou nos minutos finais e teve o nome gritado pela torcida do Flamengo. O Rubro-Negro goleou o Juventude por 6 a 0 no Maracanã.

Indiciamento de Bruno Henrique

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O jogador rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

A partida investigada ocorreu no Brasileirão de 2023, contra o Santos, em que o atacante levou cartão amarelo nos acréscimos. Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).