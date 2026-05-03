Pedro desabafa após empate em Flamengo x Vasco: 'Deixamos eles pressionarem no final'
Atacante marcou o primeiro gol rubro-negro
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O Flamengo chegou a abrir 2 a 0 contra o Vasco no Maracanã neste domingo (3), mas vacilou e viu o rival buscar o empate na reta final do clássico. Pedro, principal destaque rubro-negro em campo, lamentou a forma como a equipe cedeu a igualdade, já que vinha dominando o adversário.
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- Não tem nenhum cochilo, nenhum vacilo, a gente com 2 a 0 no placar, com o jogo tranquilo, dominando. Eles começaram a cruzar bola e fizeram dois gols de cruzamento - iniciou Pedro, do Flamengo, em entrevista à "TV Globo".
- É clássico, é decidido em detalhe, a gente, infelizmente, deixou eles pressionarem no final e a gente não queria o empate, queríamos a vitória, mas é continuar trabalhando para vencer cada jogo - completou o atacante.
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Pedro foi um dos destaques em Flamengo x Vasco
Titular da equipe de Leonardo Jardim, Pedro, que atuou sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, teve mais uma grande atuação com a camisa do Flamengo. Foi dele o gol que abriu o placar para o Rubro-Negro. Além disso, sofreu o pênalti que originou o segundo gol, convertido por Jorginho.
Como foi o clássico
A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.
Vasco conquista empate na reta final
Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.
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