Flamengo provoca Palmeiras após título do Brasileirão: 'De novo'

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras só aumenta. Após a conquista da Libertadores sobre o rival, no último sábado (29), o Rubro-Negro levantou a taça do Brasileirão, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, após vencer o Ceará, pela 37ª rodada. Diante do cenário, o perfil oficial do clube carioca não perdeu tempo e provocou o time paulista.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Brasileirão. Posição que ainda pode ser tomada pelo Cruzeiro na última rodada. Contudo, torcedores do Flamengo e o próprio clube já tratam o Alviverde como vice-campeão.

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube carioca republicou o resultado do rival na 37ª rodada, que venceu o Atlético-MG, em Minas Gerais, com a seguinte frase: "Vice de novo". A mensagem foi acompanhada de um vídeo de pequenos porcos caindo de um sofá. Veja abaixo:

Como foi Flamengo x Ceará?

Antes de a bola rolar, o clima já era de festa no Maracanã pela conquista da Libertadores. Após o apito inicial, no entanto, jogo sério. O Rubro-Negro precisava da vitória para confirmar também o título brasileiro e, do outro lado, enfrentava uma equipe ameaçada de rebaixamento. O time de Filipe Luís logo assumiu o controle da partida, mas o Ceará se fechava bem e trazia certa tensão à celebração.

Aos poucos, os donos da casa começaram a encontrar nas trocas de passes a melhor forma de ameaçar os visitantes. Aos nove minutos, Bruno Henrique escorou e Carrascal chutou para fora, tirando o primeiro "uh" do estádio lotado. Pouco depois, o colombiano acionou de maneira similar Arrascaeta, que errou o domínio e perdeu a posse para o goleiro Bruno Ferreira.

Os minutos seguintes foram de poucas chances, até Jorginho passar a reger o duelo. Primeiro, aos 27', o volante achou lindo passe para Samuel Lino, recebeu de volta e arriscou chute de fora da área. Pouco depois, descolou ótimo lançamento para Varela livre na pequena área, mas o lateral tocou de cabeça para o meio, sem ninguém por ali.

E o ítalo-brasileiro não precisou nem tocar na bola para ser decisivo. Aos 37', Carrascal enfiou pelo meio da área, o ex-Chelsea deu corta-luz inteligente e Samuel Lino finalizou cruzado para explodir o Maracanã. O gol teve envolvimento dos três jogadores mais perigosos da equipe na primeira etapa. Antes do fim dos 45 minutos iniciais, ainda teve tempo para Danilo desviar com perigo cruzamento de Arrascaeta na bola parada, fazendo todos os rubro-negros lembrarem do tento que garantiu o tetracampeonato continental.

O segundo tempo começou com a torcida rubro-negra animada na arquibancada, mas o time mais apagado em campo. A primeira grande chegada foi do Ceará: aos cinco minutos, Fernandinho cruzou para o zagueiro Fabiano que, livre na área, pegou mal e mandou pela linha de fundo.

A partir dos dez minutos, o Flamengo cresceu novamente. Emendou boas chances, com tentativa de voleio de Arrascaeta, bela jogada individual de Samuel Lino, gol perdido por Bruno Henrique e chute de fora da área de Jorginho. No entanto, sem sucesso. Nos últimos minutos, o Rubro-Negro passou a controlar a vantagem, enquanto seus torcedores já ensaiavam mais um grito de campeão. Apito final e festa no Maracanã!