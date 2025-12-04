Título do Flamengo rende memes contra o Palmeiras na web; confira

Após uma disputa emocionante entre Flamengo e Palmeiras, o Rubro-Negro se sagrou campeão brasileiro mais uma vez. Além do Brasileirão, o Verdão perdeu a Libertadores para o Rubro-Negro, e a web não perdoou. Veja memes abaixo:

Depois do Flamengo vencer o Palmeiras em mais uma disputa, os torcedores reúniram uma chuva de memes para zoar o rival. Até o perfil oficial do Rubro-Negro entrou na brincadeira contra o Verdão depois da taça.

Veja abaixo os memes de torcedores do Flamengo contra o Palmeiras depois da conquista dos títulos em 2025:

<br>Memes do Flamengo contra o Palmeiras tomaram conta da web

Veja chuva de memes depois do título do Rubro-Negro

Flamengo e Palmeiras disputaram títulos em 2025

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.