Flamengo iguala número de títulos nacionais do Palmeiras; veja

O Flamengo manteve uma grande campanha de regularidade ao longo de 2025 e confirmou, nesta quarta-feira (3), o título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Ceará no Maracanã, pela 37ª rodada. Com isso, o Rubro-Negro igualou o número de conquistas nacionais do Palmeiras, que levantou 18 troféus.

Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo

Flamengo é enea: confira todos os campeões do Brasileirão

Este foi o nono título de Campeonato Brasileiro do clube da Gávea. Os outros foram nas edições de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. O de 2025 veio com uma rodada de antecedência, alcançando 78 pontos.

Completam a lista de conquistas nacionais do Flamengo os cinco troféus de Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024), os três de Supercopa (2020, 2021 e 2025) e a Copa do Campeões de 2001.

Flamengo conquistou o título brasileiro em 2025 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Palmeiras, por sua vez, soma 12 títulos da elite do Campeonato Brasileiro: Além das edições de 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023, há os unificados de Taças Brasil (1960 e 1967) e Roberto Gomes Pedrosa (1967).

Em copas, o Verdão soma quatro títulos de Copa do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020), uma Supercopa (2023) e uma Copa dos Campeões (2000).

Flamengo sobra contra o rival em 2025

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não deixou dúvidas e se impôs no confronto direto para fazer valer a diferença. No Allianz, no primeiro turno, vitória por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. No segundo, no Maracanã, 3 a 2 com tentos anotados por Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

No recorte das rodadas decisivas, o Flamengo somou 13 pontos dos últimos 18 e arrancou para o nono título brasileiro. Do outro lado, o Palmeiras, por sua vez, conquistou apenas cinco e viu ruir a campanha que, em outrora, apontava um caminho para 13ºª taça.

