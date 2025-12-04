Filho de jogador do Flamengo se declara a rival ao vivo após título, e atleta reage

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), e se sagrou campeão brasileiro mais uma vez. Depois da partida, um jogador do Rubro-Negro estava dando entrevista com seu filho do lado, e o menino se declarou ao Fluminense ao vivo.

Depois de conquistar mais um título pelo Flamengo, Danilo deu entrevista à "GE TV", e seu filho pegou todo mundo de surpresa. No meio do papo, o menino interrompeu e falou que torcia para o Fluminense no microfone.

O zagueiro do Flamengo ficou constrangido com a situação e afastou o filho, mas um torcedor do Fluminense capturou o momento e publicou nas redes sociais. Veja o vídeo abaixo:

Danilo ergue taça da Libertadores; Flamengo foi campeão com gol de cabeça do zagueiro na final (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Veja vídeo do filho de Danilo

Como foi o jogo que deu o título ao Flamengo

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo. O atacante

Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.