Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo

Ídolos sagrados! Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaaram o recorde de títulos pelo Flamengo após a vitória por 1 a 0 diante do Ceará nesta quarta-feira (3) no Maracanã. Com o título nacional, além da taça da Libertadores (campeão no sábado), a dupla chegpu a marca de 17 taças com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram dois dos grandes ídolos da história do clube carioca. Nesta temporada, foram fundamentais para as conquistas da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja os maiores campeões da história do Flamengo

17 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique 13 títulos: Zico, Junior e Gabigol 12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão, César e Léo Pereira 11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho 10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê

Como foi a vitória do Flamengo no Maracanã

Antes de a bola rolar, o clima já era de festa no Maracanã pela conquista da Libertadores. Após o apito inicial, no entanto, jogo sério. O Rubro-Negro precisava da vitória para confirmar também o título brasileiro e, do outro lado, enfrentava uma equipe ameaçada de rebaixamento. O time de Filipe Luís logo assumiu o controle da partida, mas o Ceará se fechava bem e trazia certa tensão à celebração.

continua após a publicidade

Aos poucos, os donos da casa começaram a encontrar nas trocas de passes a melhor forma de ameaçar os visitantes. Aos nove minutos, Bruno Henrique escorou e Carrascal chutou para fora, tirando o primeiro "uh" do estádio lotado. Pouco depois, o colombiano acionou de maneira similar Arrascaeta, que errou o domínio e perdeu a posse para o goleiro Bruno Ferreira.

Os minutos seguintes foram de poucas chances, até Jorginho passar a reger o duelo. Primeiro, aos 27', o volante achou lindo passe para Samuel Lino, recebeu de volta e arriscou chute de fora da área. Pouco depois, descolou ótimo lançamento para Varela livre na pequena área, mas o lateral tocou de cabeça para o meio, sem ninguém por ali.

continua após a publicidade

E o ítalo-brasileiro não precisou nem tocar na bola para ser decisivo. Aos 37', Carrascal enfiou pelo meio da área, o ex-Chelsea deu corta-luz inteligente e Samuel Lino finalizou cruzado para explodir o Maracanã. O gol teve envolvimento dos três jogadores mais perigosos da equipe na primeira etapa. Antes do fim dos 45 minutos iniciais, ainda teve tempo para Danilo desviar com perigo cruzamento de Arrascaeta na bola parada, fazendo todos os rubro-negros lembrarem do tento que garantiu o tetracampeonato continental.

O segundo tempo começou com a torcida rubro-negra animada na arquibancada, mas o time mais apagado em campo. A primeira grande chegada foi do Ceará: aos cinco minutos, Fernandinho cruzou para o zagueiro Fabiano que, livre na área, pegou mal e mandou pela linha de fundo.

A partir dos dez minutos, o Flamengo cresceu novamente. Emendou boas chances, com tentativa de voleio de Arrascaeta, bela jogada individual de Samuel Lino, gol perdido por Bruno Henrique e chute de fora da área de Jorginho. No entanto, sem sucesso. Nos últimos minutos, o Rubro-Negro passou a controlar a vantagem, enquanto seus torcedores já ensaiavam mais um grito de campeão. Apito final e festa no Maracanã!

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.