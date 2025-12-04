Gabriel Brazão, do Santos, despista sobre novo interesse do Flamengo

Apesar das constantes oscilações do Santos ao longo da temporada, que colocaram o clube na luta contra o rebaixamento, Gabriel Brazão divide o protagonismo da equipe com Neymar.

O goleiro chegou para reforçar o Peixe na Série B do ano passado, mas demorou para ser registrado por causa do transfer ban.

A grave lesão do então titular João Paulo abriu espaço para o arqueiro, vindo da Inter de Milão, se firmar na posição. Desde então, Brazão nunca mais deixou a titularidade, desbancando um dos jogadores mais queridos pela torcida.

No meio do ano, ele recebeu sondagens do Flamengo e também despertou interesse de outras equipes, mas a diretoria santista barrou qualquer negociação por entender que Brazão é peça essencial no elenco.

Após a vitória por 3 a 0 diante do Juventude, na última quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, o goleiro despistou ao falar sobre o próprio futuro.

— Toda a minha carreira, aonde fui, fui direcionado por Deus. Estou tranquilo, continuo orando e vendo o que Deus tem para a minha vida. O melhor está reservado para mim. Deixo para o Santos tomar a decisão, e enquanto o Santos não tomar a decisão, estou muito feliz aqui - explicou.

Com contrato até o fim de 2028, Brazão tem multa rescisória de R$ 370 milhões para clubes nacionais.

— Minha cabeça está tranquila. Sou grato a Deus pelo campeonato e por poder ajudar o Santos. Sabemos que algumas coisas vão chegar. Os clubes (Santos e Flamengo) conversaram no meio do ano, e eu sempre deixei para o Santos tomar essa decisão - finalizou.

Segundo apuração do Lance!, a diretoria do Peixe ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador, e a ideia é mantê-lo no elenco para o ano que vem.

Gabriel Brazão é um dos líderes do elenco do Santos. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Luta contra o rebaixamento:

O Santos está muito próximo de garantir sua permanência na Série A do ano que vem, mas ainda tem uma última decisão pela frente: o duelo contra o Cruzeiro, clube onde Gabriel Brazão foi formado.

— A gente espera poder fazer mais um grande jogo e conquistar a vitória ao lado do nosso torcedor para sacramentar a vaga na Série A - disse o goleiro.

Brazão sentiu um leve incômodo na coxa ao longo da partida, mas não preocupa para o confronto contra a Raposa, no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

— Não preocupa, vou jogar de qualquer forma. Tem sido assim desde o começo do ano. Agora é descansar, trabalhar, e domingo será mais uma guerra. Vamos somar diante do nosso torcedor, que vai fazer uma linda festa - finalizou.