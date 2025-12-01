Cena entre Danilo e Vitor Roque 'previu' gol do título do Flamengo: 'Avisou'

Herói do tetracampeonato da Libertadores, o zagueiro Danilo entrou para a história do Flamengo e se tornou o primeiro jogador a marcar em uma final continental, ao lado de Zico e Gabigol. Após a conquista, os torcedores repercutiram uma cena do jogador com o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, minutos antes do gol que garantiu o título.

continua após a publicidade

➡️Rivais pedem a contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo: 'Sonho'

No decorrer da segunda etapa, Vitor Roque chamou a atenção de Danilo e mostrou que o patch com o número de conquistas do Flamengo na Libertadores estava soltando. Sem pensar duas vezes, o zagueiro arrancou o adesivo de sua camisa e seguiu focado na decisão.

Logo após a cena inusitada, Danilo marcou o gol do título rubro-negro contra o Palmeiras. Após o lance, os torcedores destacaram que o jogador do Palmeiras avisou que o zagueiro entraria para a história do Flamengo. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Cada vez mais próximo de reeditar as conquistas de 2019 (Libertadores e Campeonato Brasileiro), o Flamengo terá outro compromisso importante, desta vez pelo Brasileirão, contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). Em caso de vitória, a equipe de Filipe Luís garante o eneacampeonato brasileiro.

➡️Declaração de Arrascaeta agita torcedores do Flamengo: 'Ídolo sagrado'

Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma decisão muito importante pelo Brasileirão nesta semana. Na quarta-feira (3), no Maracanã, o time de Filipe Luís pode erguer mais uma taça na temporada. Afinal, na partida contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), uma vitória garante à equipe carioca a conquista do eneacampeonato brasileiro.

continua após a publicidade

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si mesmo para conquistar mais um título. Atualmente, a equipe rubro-negra conta com 75 pontos. Na sua cola, o Palmeiras, segundo colocado, tem 70, enquanto o Cruzeiro, na terceira posição, soma 69.

Ou seja, restando apenas duas rodadas para o término da competição, o Flamengo conquista o troféu com uma vitória diante do Ceará. Caso ela não venha na próxima rodada, o Rubro-Negro precisará vencer o Mirassol, fora de casa, no último jogo da competição para não depender de outros resultados.

Segundo apuração do Lance!, a CBF levará para a partida a taça do Brasileirão. Assim, caso o Rubro-Negro confirme a conquista da competição, os jogadores erguerão o troféu — o segundo em menos de uma semana.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas