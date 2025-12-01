Rivais pedem a contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo: 'Sonho'

Peça importante no ataque de Filipe Luís, Everton Cebolinha tem futuro incerto no Flamengo para a próxima temporada. Com contrato até o final de 2026, o jogador vive um momento de indefinição sobre seu futuro e atrai o interesse de outros clubes no Brasil. Diante desse cenário, alguns torcedores rivais pediram a contratação do atacante nas redes sociais.

Recuperado das lesões musculares que o tiraram de uma parte da temporada, Cebolinha ganhou protagonismo nesta reta final de temporada pelo Flamengo. Durante a conquista do tetracampeonato da Libertadores, contra o Palmeiras, no último sábado (29), o atacante entrou na segunda etapa e foi bastante elogiado pelos torcedores.

Com a indefinição sobre seu futuro com a camisa do Flamengo, alguns torcedores de gigantes do futebol nacional como São Paulo, Santos, Atlético-MG e Grêmio demonstraram interesse na possível contratação de Everton Cebolinha. Confira abaixo.

Além do tetracampeonato da Libertadores, Cebolinha ainda pode acumular mais alguns títulos pelo Flamengo nesta temporada. Nesta quarta-feira (3), a equipe pode garantir o eneacampeonato brasieliro, em caso de vitória contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Flamengo tem semana decisiva no Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo tem uma decisão muito importante pelo Brasileirão nesta semana. Na quarta-feira (3), no Maracanã, o time de Filipe Luís pode erguer mais uma taça na temporada. Afinal, na partida contra o Ceará, às 21h30 (de Brasília), uma vitória garante à equipe carioca a conquista do eneacampeonato brasileiro.

Na liderança do Brasileirão, o Flamengo depende apenas de si mesmo para conquistar mais um título. Atualmente, a equipe rubro-negra conta com 75 pontos. Na sua cola, o Palmeiras, segundo colocado, tem 70, enquanto o Cruzeiro, na terceira posição, soma 69.

Ou seja, restando apenas duas rodadas para o término da competição, o Flamengo conquista o troféu com uma vitória diante do Ceará. Caso ela não venha na próxima rodada, o Rubro-Negro precisará vencer o Mirassol, fora de casa, no último jogo da competição para não depender de outros resultados.

Segundo apuração do Lance!, a CBF levará para a partida a taça do Brasileirão. Assim, caso o Rubro-Negro confirme a conquista da competição, os jogadores erguerão o troféu — o segundo em menos de uma semana.

