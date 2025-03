A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) realizará uma reunião nesta segunda-feira (10) para resolver um impasse na transmissão da final do Campeonato Carioca. A decisão do torneio será protagonizada por Flamengo e Fluminense e transmitida pelas emissoras Globo e Band. Contudo, os canais apresentam divergência referente a data do último confronto da finalíssima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conforme apurou o site "Uol esportes", a Globo defende que o jogo decisivo da final do Carioca seja disputado no Sábado, às 17h45. Por outro lado, Band e Ferj defendem que a partida aconteça no domingo, no mesmo horário. Para o primeiro confronto da decisão não existe divergência, e ele acontecerá nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã.

Além do impasse entre as emissoras, a reunião também irá definir a arbitragem para o confronto. O tema tem sido bastante debatido internamente por conta de uma polêmica no confronto entre Flamengo e Vasco, na semifinal. O gol de Bruno Henrique, na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, no último sábado (8), no Maracanã, gerou revolta por parte da diretoria rival, que reclamou de um possível impedimento.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense confia em grande desempenho defensivo para superar o Flamengo

Final do Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense decidem a final do estadual do Rio de Janeiro após eliminarem, respectivamente, Vasco e Volta Redonda. A disputa pela taça será decidida em dois jogos, ambos no Maracanã. O Rubro-Negro detém o mando de campo da partida decisiva.