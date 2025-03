Flamengo lança nova linha de uniformes, e produtos esgotam apesar do preço alto

O Flamengo lançou uma nova linha de uniformes retrôs em homenagem ao ano de 1981, em que o clube conquistou sua primeira Libertadores e o Mundial de Clubes. Apesar dos preços altos, os produtos estão próximos de esgotar no dia da divulgação no site da fornecedora de material esportivo.

A nova linha do Rubro-Negro conta com duas camisas, uma jaqueta e um short, e os preços variam de R$ 249,99 até R$ 699,99. Tanto o casaco, quanto a blusa da cor branca só estão disponíveis em dois tamanhos devido ao sucesso dos produtos.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo elogiaram os novos uniformes feitos justamente para os fãs, uma vez que a linha não é para uso dos jogadores. Apesar dos valores, os produtos foram bem recebidos pela Nação.

Em 1981, o Flamengo viveu o auge de sua história com uma equipes comandada em campo por Zico. O clube vinha da conquista do Campeonato Brasileiro no ano anterior e foi a base do elenco que voltou a vencer o Brasileirão em 1982 e 1983.