Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 18:32 • Belo Horizonte (MG)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo (10), e ficou com o pentacampeonato da Copa do Brasil. Bruno Henrique, um dos grandes nomes do Rubro-Negro na decisão, celebrou mais um triunfo com o time carioca. Além disso, comemorou o fato de ter igualado a marca de jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Zico, Júnior, Gabigol e Arrascaeta.

- Estou muito emocionado. Igualar em número de títulos com essas lendas do Flamengo (Zico e Junior). Eu, Gabigol e Arrascaeta, mais uma vez, colocamos os nossos nomes na história do clube. Parabenizar a todos, jogadores e comissão técnica - disse Bruno Henrique.

Este é o 13º título de Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Além disso, é a segunda vez que o atacante levanta a taça da Copa do Brasil com a camisa rubro-negra.

Como foi o lance do gol em Atlético-MG x Flamengo?

Bruno Henrique puxou contra-ataque em velocidade. Plata saiu do campo de defesa, deu um drible desconcertante em Saravia e invadiu a área para dar um toque sutil por cobertura sobre Everson e abrir o placar.