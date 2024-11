Zaracho, jogador do Atlético, disputa lance com Wesley, jogador do Flamengo, durante partida na Arena MRV pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro

Atlético-MG e Flamengo disputam o título da Copa do Brasil na tarde deste domingo (10), na Arena MRV. Em um primeiro tempo animado e de muitas chances para ambos os times, a atuação de um johador chamou a atenção de flamenguistas nas redes sociais: Wesley.

▶️ Atlético-MG x Flamengo: Torcedores entram em conflito antes de decisão da Copa do Brasil

▶️ Atlético-MG x Flamengo: torcedores revelam placar ideal para final da Copa do Brasil

O lateral-direito chegou a passar por críticas da torcida em certo período, mas vem de boas atuações e vem ganhando a confiança nas mãos do técnico Filipe Luís. Nos primeirs 45 minutos da decisão, as principais jogadas ofensivas do Rubro-Negro passaram pelo pé do jogador de 21 aos. O desempenho gerou elogios dos internautas:

Apesar do 0 a 0, o Flamengo tem a vantagem no placar de 3 a 1, construída no jogo de ida da final, no último domingo (3), no Maracanã. Caso o empate se concretize, o clube carioca se consagraria pentacampeão da Copa do Brasil. Para levar a decisão para os pênaltis, o Galo precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença.

Jogadores do Flamengo durante partida contra o Atlético na Arena MRV pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas